香港樓市呈現積極信號

市場信心正在恢復，加上息口回落，樓市走勢料向好。（大公報） 中評社香港12月5日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析，內地早前再推出多項房地產措施，積極提振樓市。其中，140平米以下首套或二套房，劃一徵收1%契稅。這些措施反映中央政府對於樓市的取態，已由昔日的限購，轉為鼓勵居民購置物業自用或投資。



基於特區政府房策經常參照內地，所以亦有人估計，明年初公布的財政預算案，可能有類似的政策激活樓市。如果推測成真，絕對會是一個正面的消息，可以幫助樓價及早止跌；而當發展商的新盤庫存減少至某一水平，樓價亦有機會回升至合理水平。



此與同時，香港金融業如果可以突破目前的困境，所帶來的財富效應不但可以推動消費，並且會吸引更多外資來港投資房地產市場，令樓市慢慢回復活躍。



消費市道逐漸﻿復甦



除了金融、地產行業，近期本港的消費市道亦開始出現積極的變化，銅鑼灣的商鋪經過一輪洗牌後，陸續有商家進駐，例如最近藝人唐詩咏租用波斯富街地舖開設人氣面包店，每天都大排長龍。



此外，區內有部分店舖亦開始延長營業時間，反映了銅鑼灣的夜生活逐步回歸，市道明顯比上半年為佳。有些商戶、創業家對前景看得比之前樂觀，於是把握目前的情況，選擇在這個時候發展或擴充。



地產市場方面，雖然樓價還在低位徘徊，但現在正值市場信心逐步恢復，息口亦開始回落，樓市下行壓力正在減退。別忘記，市場已經完全沒有了樓市辣招的顧慮，加之上述所講的種種利好信號，令到樓市走勢有很大機會向好，而且租金水平正在上升，不論是投資者選擇收租，還是用家選擇購買自住物業，現在入市准沒有錯。問題只是當機會放在眼前，又會否有勇氣踏出重要一步。