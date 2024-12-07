閩港智庫論壇：涂志偉論閩南文化融合兩岸

福建省閩南文化研究會副會長涂志偉（中評社 束沐攝） 中評社香港12月7日電（記者 束沐）福建省閩南文化研究會副會長涂志偉在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，兩岸融合是大勢所趨、民心所向，關鍵在心靈契合，重點在基層民眾，未來在兩岸青年。他認為，閩南文化是兩岸同胞“心靈契合”的重要依托，讓台灣同胞感受到“兩岸一家親、融合有好處，閩台親上親”。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者圍繞主題展開了深入探討。



閩南文化是兩岸融合文化基礎 具有突出優勢



涂志偉表示，閩南文化是長期的政治、經濟、文化和社會發展歷史過程中形成的極具鮮明特色的一種地域文化。閩南文化上承中原、吳楚，下續台灣、東南亞，播及世界各地，是中華文化的重要組成部分。存續狀態良好的閩南風俗習慣、閩南方言、閩南祭祖、閩南信俗、閩南傳統藝術、閩南傳統建築、閩南飲食等文化形態，體現了鮮明的文化特徵，保留了豐富的祖地文化內涵，具有頑強的內合力和強大的張力。



他指出，閩台有地緣、血緣、文緣、商緣、法緣的“五緣”關係。明清以來，大量閩南籍移民多波次地遷徙台灣，在短時期內形成了許多閩南籍移民的血緣聚落和同鄉聚落，將祖地文化、閩南文化等幾乎原封不動地“復制”傳播到台灣，迅速地形成以閩南文化為鮮明特徵的台灣區域社會。這不僅是地理上的貼近，並非簡單的文明傳播、文化流通所致，而是語言文化、宗親關係、民間信仰、飲食習慣、民俗風情等方面的深度融合。

