快評：台灣加軍費大購軍備　美國專家潑冷水

中評社快評／特朗普即將在明年一月重返白宮，未來美台軍售問題廣受關注。美國多名台海問題專家近日在一個研討會上對台灣計劃增加軍費、大購美國先進軍備潑冷水，認為做不到，也沒有用。



今年7月，特朗普在美國大選期間稱，台灣若要獲得美國的“保護”，就必須加碼交“保護費”，軍費支出要翻倍乃至達到GDP的10%。英國《金融時報》上月披露，台灣方面已向特朗普團隊進行一次非正式討論，打算之後提出超過150億美元（約新台幣4800億元）的軍購，清單中可能有60架F－35戰鬥機。



今年8月，台灣“行政院”通過2025“中央政府”總預算案，其中，軍事防衛的支出預計增長到佔GDP2.45%左右，超過去年的2.38%，同比增長7.7%，總額達到6470億新台幣，創下紀錄。



中評社記者發自華府報導，布魯金斯學會3日舉辦“評估台灣經濟韌性”線上研討會。布魯金斯學會非常駐高級研究員林夏如表示，台灣防務預算將占GDP的2.45%，而特朗普要的是5%或10%。不管怎樣，都是無法實現的。台灣無法在一夜之間增加政府預算；台灣社會是非常分裂的，大量民調受訪者在特朗普當選以後非常悲觀，



前美國在台協會理事主席卜睿哲在研討會上說，任何一個占GDP百分比的數字，比如10%，不僅是無法實現的，也是不合理的。大多數分析人士認為，解放軍力量如此強大，以至於台灣的軍用機場在開戰頭幾個小時就會被摧毀，飛機永遠無法起飛。即便特朗普願意賣F35，台灣花大價錢買F35有什麼用？



卜睿哲、林夏如等美國專家大潑冷水，對賴當局可謂當頭棒喝。在增加軍事預算與美台軍售問題上，賴當局還不如美國專家清醒和現實。



美台軍售仍不時上演，有什麼用？！11月30日賴清德出訪當天美國又宣布最新一筆對台軍售，總額3.87億美元，這是拜登政府第18度對台軍售。在北京，外交部5日宣布，對13間美國軍工企業及6名企業高級管理人員採取反制措施。外交部強調，美方執意以武助獨動搖不了中方反對“台獨”堅定決心。