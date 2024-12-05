沈白高鐵興長白：奔向鄉村振興新未來

中評社北京12月5日電／據新華社消息，上午11點多，吉林省集安市青石鎮石湖村村民楊洪奎早早等候在4348次列車的站台。這趟從集安開往通化的公益“慢火車”，全程115公里，運行時長2小時48分，將沿線村莊的村民和物產帶出大山。



地處東北邊境地區的石湖村盛產當地特有的山葡萄，是釀造冰葡萄酒的好材料。楊洪奎常年種植山葡萄，也總帶著自釀的冰葡萄酒乘坐“慢火車”去趕集。而這一次，他卻空手上了列車。



“去通化市裡逛逛，物色個好門市。”楊洪奎說，“明年這個時候，沈白高鐵就通車了，客商會更多，我琢磨在市裡開個特產店，帶動村裡的特產銷售。”



列車上，許多村民與楊洪奎一樣，談起即將到來的沈白高鐵，都帶著一份希冀。正在建設的沈白高鐵建成通車後，將極大地縮短沈陽、撫順、通化、白山、延邊等地的時空距離，使得長白山脈間的城市交通更便捷。



隨著沈白高鐵的開通進入倒計時，沿線鄉村早已將其作為重要發展機遇。通化市圍繞高鐵打造“春賞花、夏避暑、秋觀紅葉、冬滑雪”四大文旅板塊，推出人參之旅等特色旅遊產品。一些企業在酒店、餐飲、特產銷售等相關行業加緊布局，這其中有61個鄉村旅遊經營單位。



在將要設站的“中國人參之鄉”吉林省撫鬆縣，許多經營人參生意的農戶有了新期盼。在撫鬆縣萬良長白山人參市場，帶著泥土芬芳的整根人參、精心加工後的參片、人參酒等產品被整齊地擺在攤位上，商販們熱情攬客，快遞員們打包著發往全國各地的貨物。“沈白高鐵建成之後，客流量會進一步增加，一定會促進人參銷售。”人參種植戶韓承龍說。



在萬良鎮一家人參護膚品門店中，人參面霜、人參面膜、人參皂等產品引起顧客們濃厚興趣。“高鐵通車後，更多外地遊客將有機會瞭解人參文化、體驗人參護膚品，帶動更多鄉村種植戶致富。”店長周聲榮說。

