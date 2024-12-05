（圖源：中國科技網） 中評社北京12月5日電／據新華社報導，相較於2022年，2023年長江幹流監測點位單位資源量均值上升了16.7%，長江流域監測到土著魚類增加34種，監測到國家重點保護水生野生動物增加了3種……在湖北武漢4日召開的長江水生生物資源保護工作會上，農業農村部有關負責人說，近年來，沿江各地、各部門堅定推進長江十年禁漁、系統實施保護修復措施，長江水生生物保護工作取得積極成效。



這位負責人介紹，長江水生生物保護工作呈現保護意識不斷增強、魚類資源量得到較快恢復、水生生物多樣性有所提升、栖息地修復工作穩步推進等特點。



監測顯示，2023年，長江幹流監測點位單位資源量均值達到了2.1千克，長江流域監測到土著魚類227種、國家重點保護水生野生動物14種，分別比2022年增加了16.7%、34種、3種。2022年，長江江豚的種群數量達到了1249頭，比2017年增加了237頭，實現了歷史性止跌回升。



此外，2023年，采砂和航道整治等涉漁工程強度有所下降，栖息地破壞趨勢得到初步遏制，長江幹流、洞庭湖、鄱陽湖水生生物完整性指數相較於2018年提升了兩個等級，赤水河完整性指數已經恢復到“良”的等級。