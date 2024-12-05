首爾外弛內張　游韓港人：或提早返港

左圖：昨日晚上7時許，國會議事堂外聚集了逾500名示威的市民，不時高呼口號。右圖：昨日首爾仁川國際機場旅客大減，人流稀疏。(大公報) 中評社香港12月5日電／大公報報導，韓國前日深夜發生的“緊急戒嚴”風波，前後歷時約6小時，至昨日凌晨約4時半（當地時間）在國會反對下宣布撤銷戒嚴令。事件令舉世嘩然，在韓國造成大混亂。



記者昨日遠赴韓國首爾，在仁川機場、市面及國會大廈直擊這場戒嚴風波後，外弛內張及國會大廈緊張的實況，在貌似漸復平靜的市面，暗湧不斷。昨日出發往韓國的港人表示，萬一情況變差，會考慮提早結束行程。



韓國是港人外游的熱門國家，由香港飛首爾的航班經常爆滿。惟昨日大公報記者所見飛首爾仁川的航班坐了不足七成客人，且大部分是韓國人。下午約2時抵埗，落機所見，原本熙熙攘攘的仁川國際機場，雖仍有多班航機著陸或起飛，但無論境內、境外出發或入境大堂均人流稀疏，出租車及來往機場至市區的穿梭巴士衹有零散的乘客，場面非常冷清，現場及周邊未見有軍人把守。



在韓國生活多年、從事旅遊業的李先生對記者表示不用擔心，指對當地的罷工、示威早已見慣不怪，“罷工、示威肯定會有的，不然總統怎麼下台。”他又指示威都屬和平性質，旅客不用擔心，街上是安全的。



示威者情緒激動呐喊



位於首爾永登浦區汝矣島的國會議事堂，傍晚時陸續有過百市民開始聚集，至晚上7時許，聚集了逾500名示威者，他們在攝氏3度的低溫下手持蠟燭、標語，將手機電筒打亮，不時高呼口號，亦有人輪番用擴音機演講，振臂高呼，民眾情緒頗為激動，不斷呐喊。議事堂外有近30輛警車停在路邊，記者所見氣氛平靜，軍警的盾牌放在車旁，路上衹有不到十名警員在看守。



議事堂外，則有市民不斷向行人和參加集會的市民派發傳單，有的更在地上貼上總統樣貌的海報讓市民踩踏，而附近的地鐵站內亦貼滿抗議的海報。



昨日由香港出發到韓國的航班運作正常，有從香港飛首爾的旅客表示，因戒嚴令已取消，不擔心安全問題；也有回首爾的韓國旅客表示，前晚深夜在社交平台上看到韓國戒嚴的消息，形容情況非常可怕，指當地的家人因看見直升機不斷在天空盤旋，坦克裝甲車在街上走，擔憂得整夜未眠；也有訪港韓國人相信情況不會持續，並很高興看見事情已經結束。有到首爾轉機的旅客表示，前晚收到當地戒嚴消息時有些擔憂，幸好事件好快解決，又表示幸好早已買好保險作準備。

