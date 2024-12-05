農業農村部：第三次全國土壤普查取得成效

（圖源：新華社） 中評社北京12月5日電／據央視網報導，2024年12月5日（周四）上午，農業農村部舉行新聞發布會，介紹第三次全國土壤普查工作進展成效，並回答記者提問。



第三次全國土壤普查領導小組辦公室專職副主任、農業農村部農田建設管理司副司長楊鵬介紹，今天是第十一個世界土壤日。今年土壤日的主題是“促進土壤養護：測量、監測、管理”，強調準確的土壤數據和信息對於掌握土壤性狀、促進可持續土壤管理、保障糧食安全的重要性。



土壤是人類賴以生存的重要物質基礎，是農業生產的核心資源。土壤普查是對土壤形成條件、土壤類型、土壤質量、土壤利用及其潛力的調查，是嚴守耕地紅線、深入實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略、優化農業生產布局、提高農業綜合生產能力、保障國家糧食安全的重要基礎性工作。黨中央、國務院高度重視這項工作，新中國成立以來，開展過兩次全國土壤普查，第一次普查於1958－1960年開展，第二次普查於1979－1984年。兩次普查為我國相關資源調查、評價和規劃提供了重要的基礎數據。雖然經過社會的快速發展，四十多年來，我國土壤資源利用方式、規模和強度均發生了重大變化，第二次普查的數據已不能全面準確地反映當前土壤資源和土壤質量的實際情況。



2022年，遵照黨中央、國務院部署，第三次全國土壤普查正式啟動。按照《國務院關於開展第三次全國土壤普查的通知》要求，計劃用四年時間，重點對耕地、園地、林地、草地等農用地和部分未利用土壤開展一次“全面體檢”。2022年，主要完成技術規程制定、工作平台構建、外業采樣點規劃布局，並選擇88個縣開展試點工作；2023－2024年，全面鋪開，完成外業調查采樣和內業測試化驗。外業調查采樣時間截至2024年11月底；2025年，完成普查數據審核和匯交匯總，開展相關成果編制等。



這次普查時間緊、任務重，需要在4年內完成287.2萬個樣點的布設、調查、采樣及樣品制備、化驗等工作，還要形成相關成果，是一項專業性強、環節多、技術要求高、涉及層級多的工作。要查清土壤資源狀況就必須掌握土壤發育特徵、成土因素及空間分布規律，也要掌握土壤與植物之間的相互依存關係，這些都需要參與者掌握土壤學相關專業知識。普查涉及多個環節，各個環節都需要有統一的技術規範和熟練的操作技能，哪一個環節出了問題都可能功虧一簣。