“一簽多行”助節慶　硬件軟件須跟上

中評社香港12月5日電／香港商報報導，深圳“一簽多行”政策在日前正式恢復，預料深圳居民多次赴港旅遊熱潮將再次掀起。此政策涉及深圳居民多達1800萬人，對香港旅遊業與零售業而言無疑是重大利好。然而，傳統的香港購物模式可能已不再適合當下需求。如何讓“一簽多行”的旅客“返尋味”，將香港打造成他們周末出遊的理想選擇，則須進一步提升他們的體驗，並轉化為穩定的消費動能。



新政策的恢復正值聖誕、元旦和農曆新年等消費旺季前夕，這無疑為香港的各行各業注入新活力。各區的大型商場正精心打造節日裝飾，結合一系列促銷活動，勢必成為“一簽多行”旅客的節日消遣熱點。更重要的是，深圳居民能說走就走來港參加大型戶外音樂節、跨年倒數、煙花匯演等夜繽紛節日活動，或參與國際盛事如馬拉松、國際展覽和偶像演唱會，免去了以往“一周一行”的限制。



旅客需多元特色旅遊方式



一方面是推廣“無處不旅遊”的概念，另一方面是購物已不再是香港唯一的吸引旅客亮點，旅客需更多元化且更具特色的旅遊方式，例如參觀香港故宮博物館的珍貴文物、西九文化區的藝術展覽，或是體驗大澳漁村的純朴風情與麥理浩徑的自然美景。這些特色活動能讓旅客感受到香港的深度文化魅力。

