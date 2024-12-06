閩港智庫論壇：朱穗怡論香港融入大灣區啟示

《大公報》主筆朱穗怡（中評社 束沐攝） 中評社香港12月6日電（記者 束沐）《大公報》主筆朱穗怡在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，促融合、探新路，福建不斷邁出新步伐，進一步擦亮“台胞台企登陸的第一家園”的金字招牌。香港與內地的融合發展，對於福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區具有一些啟示。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者展開了深入探討。



福建深化兩岸融合發展成效顯著 擦亮“第一家園”招牌



朱穗怡表示，福建出台的第三批探索兩岸融合發展新路的政策措施，包括在融資、上市方面為台企提供更多便利，向台灣醫務人員提供工作崗位，擴大涉台的司法服務，為台胞辦理在閩臨時機動車駕駛許可和台灣居民居住證提供更便捷的服務。這一系列措施實惠、周到、細緻，再次體現了大陸方面為台胞辦實事做好事解難事的誠意和善意。



她認為，兩岸關係和平發展、融合發展是通向和平統一的重要途徑，也是遏制民進黨當局“台獨”圖謀的重要手段。為了打破民進黨當局設下的政治藩籬，大陸方面在推動兩岸關係和平發展的基礎上進一步提出“融合發展”，通過推出一系列便利措施，給予台企台胞與大陸企業、大陸居民的同等待遇，吸引更多台胞到大陸求學、生活、就業和創業，讓兩岸同胞融為一體，成為一家人。

