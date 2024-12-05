韓國6小時緊急戒嚴風波回顧

中評社北京12月5日電／據新華社報導，4日一早，首爾街頭車水馬龍。韓國股市正常開盤，學校正常上課。只是，經歷6小時戒嚴之後，韓國政局已然陷入混亂，在野黨陣營發動彈劾箭在弦上，尹錫悅政權深陷危局。



（一）



當地時間3日晚10時25分許，韓國總統尹錫悅發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴。尹錫悅稱，此舉旨在鏟除“從北勢力”，維護憲政秩序。



尹錫悅稱最大在野黨共同民主黨在國會提出預算削減案是“玩弄”國家財政，“是策劃內亂的反國家行為”。他必將剿滅“將國家推向亡國邊緣的元凶、反國家勢力”。



戒嚴司令部隨後成立，陸軍大將樸安洙被任命為戒嚴司令官。發布的戒嚴布告內容包括禁止國會和地方議會、政黨活動，禁止政治結社、集會、示威等政治活動，所有言論和出版都受戒嚴司令部管控。



這是韓國時隔45年再次出現戒嚴事態。而再過幾天，就是“雙十二政變”發生45周年。



1979年10月26日，時任總統樸正熙遭刺殺，代總統崔圭夏宣布次日淩晨開始戒嚴。當年12月12日，來自戒嚴司令部的全鬥煥發動軍事政變。1980年5月17日，全鬥煥將戒嚴擴大到全國，實際上執掌國家大權，導致“光州事件”發生……



尹錫悅宣布戒嚴後，韓國從媒體到民眾第一反應幾乎都是“什麼？戒嚴了？”



記者打車趕往總統府一帶。60多歲的司機金師傅對於戒嚴令很吃驚。他說，自己年輕時經歷過上世紀七八十年代韓國軍政府時期的亂象。“我沒想到都2024年了，韓國還能再來一次戒嚴令。”

