“寧夏經驗”走進聯合國防治荒漠化大會

中評社北京12月5日電／據新華社報導，《聯合國防治荒漠化公約》（以下簡稱《公約》）第十六次締約方大會（COP16）中國館4日下午舉辦首場邊會，向全球介紹荒漠化防治的“寧夏經驗”。



邊會以“推動生態脆弱區綠富同興，探索可持續發展目標實現路徑”為主題。世界銀行全球環境局局長瓦萊麗·希基在邊會上說，世界銀行的使命是消除貧困，建設一個宜居的星球，寧夏模式為這一使命注入活力，展示了通過創造宜居環境、改善土地和恢復景觀來消除貧困、創造繁榮的路線圖。



她表示，中國在荒漠化和退化的土地上創造繁榮這一方面走在世界前列，世界銀行為與中國成為夥伴而自豪，雙方將合作把這些經驗推廣到世界其他地方。



聯合國糧食及農業組織林業司司長吳志民在會上說，中國的“綠色長城”建設總結出多種技術模型，可以分享給面臨類似問題和挑戰的國家，特別是非洲國家。



寧夏回族自治區人民政府副主席劉軍在致辭中介紹，寧夏示範推廣了刷狀網繩、藍藻沙結皮、高效植苗等一批治理成本低的新技術，積極融入和服務“一帶一路”建設，與《公約》秘書處簽署合作備忘錄，圓滿舉辦5期荒漠化防治技術與實踐國際研修班。



《公約》秘書處創新處處長約翰斯·卡裡卡在會上發言說，《公約》秘書處與寧夏共建的國際荒漠化防治知識管理中心已成為分享實踐、推動研究和培養能力建設的寶貴平台，這是真正的南南合作典範。