國家通用盲文版國歌等語言文字規範發布

中評社北京12月5日電／據新華社報導，記者從中國殘聯瞭解到，經國家語委語言文字規範（標準）審定委員會審定，教育部、國家語委、中國殘聯近日聯合發布《〈中華人民共和國國歌〉國家通用盲文方案》《國家通用手語水平等級標準及測試大綱》語言文字規範，將於2025年3月1日正式實施。



《〈中華人民共和國國歌〉國家通用盲文方案》規定了國歌的國家通用盲文書寫方案，包括五線譜方案和簡譜方案，適用於視力殘疾人參加的奏唱國歌的場合，將幫助視力殘疾人規範、統一、嚴肅地奏唱國歌，真切地感受國歌高昂激越、鏗鏘有力的旋律和鼓舞人心的歌詞。這一規範的發布與實施，將有利於進一步激發視力殘疾人的愛國熱情，也將有利於進一步引導視力殘疾學生堅定理想信念，堅定不移聽黨話、跟黨走，努力成長為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。



《國家通用手語水平等級標準及測試大綱》適用於國家通用手語水平測試，是手語規範化、標準化、信息化建設的重要舉措，是衡量推廣和使用國家通用手語效果的依據，也是完善我國語言文字應用能力測評體系研究領域與成果的一個標誌。這一規範的發布與實施，將對提升面向聽力殘疾人的教育和公共服務質量，加快推廣和規範使用國家通用手語，促進無障礙環境建設產生重要影響和積極作用。