我國成功發射千帆極軌03組衛星

中評社北京12月5日電／據人民網報導，北京時間2024年12月5日12時41分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌03組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



此次任務是長征系列運載火箭的第550次飛行。



