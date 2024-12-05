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我國成功發射千帆極軌03組衛星
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2024-12-05 15:33:13
中評社北京12月5日電／據人民網報導，北京時間2024年12月5日12時41分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌03組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
此次任務是長征系列運載火箭的第550次飛行。
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