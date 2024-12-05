我國加快構建綠色算力產業體系

中評社北京12月5日電／據人民網報導，12月4日，作為第十一屆國際清潔能源論壇大會的重要組成部分，2024綠色算力產業高質量發展大會在珠海橫琴舉辦。工業和信息化部總工程師趙志國在發言中表示，加快構建新形勢下綠色算力產業體系，推動算力基礎設施向更廣空間、更深層次融合拓展，將為網絡強國、製造強國和數字中國建設提供更有力支撐。



“以綠色智能算力為代表的新一代信息技術不斷突破，加速融入未來產業發展布局，已成為發展新質生產力、推動經濟高質量發展的戰略選擇和基本保障。”趙志國表示，新一代人工智能技術快速發展，算力需求蓬勃迸發，是我國搶抓算力產業發展的重大機遇期。



今年，工業和信息化部發布《國家工業和信息化領域節能降碳技術裝備推薦目錄（2024年版）》，聚焦算力中心等重點領域開展節能監察，促進企業節能降碳、降本增效。趙志國表示，截至目前，全國在用算力中心平均電能利用效率（PUE）降至1.47，超140個算力中心綠色低碳等級達4A級以上，共創建246個國家綠色數據中心。



如何加快構建綠色算力產業體系，推動算力基礎設施更廣、更深融合拓展？趙志國提出三點建議。



一是堅持規劃引領，統籌優化算力設施高質量發展。加快推動《算力基礎設施高質量發展行動計劃》任務落實，持續引導算力基礎設施合理布局，深化算力統籌監測，鼓勵整體上架率較低地區加強新建項目論證。支持我國企業“走出去”，以“一帶一路”沿線國家為重點布局海外算力基礎設施，提升全球化服務能力。指導基礎電信企業加速構建高速寬帶網絡，按需部署幹線400G和城域800G高速光傳輸系統，有序推動國家互聯網骨幹直聯點、新型互聯網交換中心建設，加強算力與網絡融合，加快推進算力互聯互通，提升算力資源利用效率。