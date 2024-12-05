REITs市場常態化發行提質增速

中評社北京12月5日電／據人民網報導，隨著12月3日華泰南京建鄴REIT的上市，上交所上市公募REITs（不動產投資信托基金）產品數量達到34只，產品上市數量、融資規模在全市場占比近七成。業內人士表示，滬市REITs運行三年以來，市場常態化發行不斷提質增速，上交所市場已初步形成了投融資協調發展、市場定價基本均衡的市場生態。



據瞭解，2021年，上海市出台“上海REITs20條”配套支持政策，提出加快打造具有國際競爭力的REITs發展新高地和REITs產品發行交易首選地，推出設立REITs發展專項資金、辦理人才落戶等6個方面20條政策措施。



上交所數據顯示，2023年，滬市REITs可供分配完成率總體實現全年預測的100%，其中保租房、倉儲物流板塊分別為115%和113%。今年以來，上交所已有14只REITs產品首發上市，6只REITs產品發布擴募公告。目前全市場已上市REITs產品中，公開披露三季度經營數據的產品，整體表現較為穩健。截至12月3日，今年已上市REITs產品實現分紅次數超90次，較去年同期增長近100%，其中半數以上REITs產品年內分紅2次以上。



“當前各方協力共建REITs市場的理念不斷深化，業績說明會、發行路演等活動常態化開展，投融互動、投融互信的市場生態初步形成。”一位REITs市場資深研究員向記者表示。



也有業內人士認為，今年以來發行速度比過去幾年都要快，短短三年多的時間，產品數量已超過新加坡。隨著REITs發行範圍的進一步擴大和底層資產類型的多元化，REITs市場深度進一步增厚，廣度進一步拓寬。



另據記者梳理，政策端也在持續加碼發力，助力REITs市場建設。2022年，國務院辦公廳印發了《關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》，提出“進一步提高推薦、審核效率，鼓勵更多符合條件的基礎設施REITs項目發行上市”。此外，中國證監會在2022年和2023年先後推出REITs常態化發行的“十條措施”和進一步推進REITs常態化發行的“十二條措施”，REITs市場擴容增類明顯提速。今年4月國務院印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，提出推動REITs市場高質量發展，研究制定REITs管理條例，完善稅收政策等，為REITs市場提供了政策支持和發展方向。今年7月，國家發展改革委發布全面推動REITs常態化發行的1014號文，REITs市場進一步加速擴容。

