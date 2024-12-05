工業互聯網標識解析體系加快落地

中評社北京12月5日電／據經濟日報報導，今年1月份，《工業互聯網標識解析體系“貫通”行動計劃（2024—2026年）》（以下簡稱“《行動計劃》”）印發，旨在推動標識解析體系在工業乃至經濟社會各領域廣泛應用。



作為支撐工業互聯網互聯互通的樞紐，標識解析體系主要包括標識編碼和解析系統兩個部分。其中，標識編碼相當於“身份證”或者“門牌號”，為工業互聯網上的每一個物理實體（如零部件、機器、產品等）、每一個數字對象（如算法、工藝記錄、關鍵數據）賦予全球唯一編碼。解析系統依據標識編碼對網絡地址和相關聯的信息進行查詢和統一解析，從而實現精準定位，為跨系統、跨企業、跨地域的供應鏈全流程管理、追蹤溯源、網絡精準協同等應用提供基礎支撐。



中國信通院數據顯示，截至目前，我國工業互聯網標識解析體系“5＋2”國家頂級節點已全面建成，接入頂級節點的二級節點達370個，接入的企業節點超過45萬家。其中，二級節點覆蓋31個省份、47個行業，累計標識註冊量6130億個，國家頂級節點日解析量達1.5億次。



《行動計劃》發布後，各地相繼出台實施方案，征集工業互聯網標識解析行業節點試點項目，開展工業互聯網一體化進園區“百城千園行”等活動，加快推進標識解析體系賦能千行百業。



大企業率先破局。“鏈主”企業協作能力強，能夠帶動產業鏈上下游企業共同完成數字化轉型。東方電機有限公司就是其中之一，2023年1月，公司建成電機製造業工業互聯網標識解析二級節點，打造從原材料、倉儲、生產，到質檢、運輸、安裝調試的全流程數據追溯場景，在產能提高20%的同時，降低人力投入40%。



“我們已初步形成發電裝備行業標識編碼規範，全面提升節點的標識註冊服務承接能力。此外，還研發了企業標識管理工具，幫助行業企業快速開展標識解析應用。”東方電機有限公司副總經理張天鵬說。

