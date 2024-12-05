數智轉型推動銀行服務變革

中評社北京12月5日電／據經濟日報報導，當前，商業銀行面臨數字化轉型任務。近日，中金金融認證中心有限公司、中國電子銀行網等單位聯合發布的《2024中國數字銀行調查報告》（以下簡稱《報告》）顯示，鄉村振興、小微普惠、科創服務3個服務方向是數字銀行場景布局的重要主線。



“金融機構要運用數字技術提升重點領域金融服務質效。”上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，商業銀行可依托數字化方式打通企業融資障礙，創新信貸產品，惠及更多普惠群體。針對小微企業融資抵押物不足的情況，交通銀行太倉分行與江蘇省太倉市稅務部門合作，在納稅信用等級評價數據的支持下推出線上信用融資產品“稅融通”，審批通過142家企業，額度共計27510萬元，幫助企業融通資金。



農業銀行網絡金融部總經理楊宇紅說：“農行推出更加貼近實際的養老金融場景，極致簡單的辦貸流程，做到了‘一部手機走天下’，讓人民群眾足不出戶就能充分享受到高效便捷的金融服務。”工商銀行網絡金融部副總經理張安龍表示，工行致力於將個人手機銀行泛化成為公共產品，承載了銀行業最大規模的線上客戶，並不斷提升金融服務便利性和可得性，創造觸手可得的支付、信貸和投資需求，使線上金融服務日益轉向高頻。



在科技的推動下，農村商業銀行、農信社等涉農地方法人金融機構積極創新信貸產品助力普惠金融。浙江農商銀行系統轄內上虞農商銀行相關負責人表示，該行以百姓日常生活場景需求為著力點，持續推進數字銀行建設。打造了智慧醫療、智慧校園、智慧食堂、智慧交通等智慧場景項目108個，智慧場景支付交易251萬筆。



目前，商業銀行正在強化手機銀行作為主要數字金融服務供給渠道的作用。《報告》顯示，在手機銀行、網上銀行、電話銀行、微信公眾號及小程序等數字銀行渠道中，手機銀行用戶使用比例達88%，同比增長2個百分點；微信小程序用戶使用比例為45%，與上年持平。



《報告》稱，在個人用戶看來，2024年手機銀行排名前三的優勢分別是：操作流程簡單、安全性高和生活服務功能多樣。其中，認同手機銀行生活服務功能多樣的用戶比例較上年提升3.9個百分點達37.8%。



對於未來數字銀行發展，中國光大銀行金融科技部副總經理史黎認為，隨著人工智能等創新技術的不斷發展和應用，銀行將迎來更加智能化、便捷化、安全化的新時代。“從‘一個網點一家銀行’到‘一部手機一家銀行’，再到‘一名員工一部手機一家銀行’，銀行的服務模式正在經歷深刻變革。智能化技術的應用將極大提升銀行的服務效率和質量，為金融消費者提供更加個性化、智能化的綜合金融服務體驗。”史黎說。