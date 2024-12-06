12月5日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月5日主持例行記者會並就台灣問題、春節申遺成功等回答中外記者提問，以下是問答全文：



鳳凰衛視記者：外交部網站剛剛公布對13家美國軍工企業和6名高級管理人員採取反制措施的決定，請問發言人有何進一步評論？



林劍：台灣問題是中國核心利益中的核心。美國近期多次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。



我要強調，“台獨”與台海和平水火不容。美方執意“以武助獨”動搖不了我們反對“台獨”、實現國家統一的堅定決心，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。



中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，兌現美國領導人“不支持台獨”的承諾，立即停止武裝台灣，停止縱容支持“台獨”勢力“以武謀獨”。



《人民日報》記者：我們注意到，昨日在巴拉圭亞鬆森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上，中國申報的“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”通過評審，被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。發言人對此有何評論？



林劍：我們祝賀春節申遺成功！春節是中華文化最古老、最重要的傳統節日，也是辭舊迎新、闔家團圓的重要時刻。寫福字、貼春聯、包餃子、舞龍舞獅這些春節習俗相信大家都很熟悉。

