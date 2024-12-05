中菲合作遣返二百名在菲從事離岸博彩中國公民

中評社香港12月5日電／中國和菲律賓兩國執法部門5日再次合作遣返近200名在菲從事離岸博彩的中國公民。



新華社報導，中國駐菲律賓大使館當天發佈通告表示，這是菲律賓政府宣佈全面禁止菲離岸博彩業後，中菲兩國開展執法合作的又一重要進展。



通告說，執法合作進一步彰顯了中菲聯合打擊離岸博彩、共同為兩國人民營造安全環境的堅定決心。