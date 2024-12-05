【
大
中
小
】 【
打 印
】
中菲合作遣返二百名在菲從事離岸博彩中國公民
http://www.CRNTT.com
2024-12-05 17:08:45
中評社香港12月5日電／中國和菲律賓兩國執法部門5日再次合作遣返近200名在菲從事離岸博彩的中國公民。
新華社報導，中國駐菲律賓大使館當天發佈通告表示，這是菲律賓政府宣佈全面禁止菲離岸博彩業後，中菲兩國開展執法合作的又一重要進展。
通告說，執法合作進一步彰顯了中菲聯合打擊離岸博彩、共同為兩國人民營造安全環境的堅定決心。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
專家：中國反制菲方挑釁 手段多樣
(2024-11-14 14:56:00)
與中國重啟磋商，對菲方而言是務實選擇
(2024-07-28 12:15:24)
外交部發言人就仁愛礁局勢答記者問
(2024-07-22 16:38:12)
外交部發言人就管控仁愛礁局勢答記者問
(2024-07-22 09:55:06)
外交部發言人就菲總統涉南海問題演講答問
(2024-06-03 15:28:20)
中菲舉行南海問題雙邊磋商機制第八次會議
(2024-01-18 11:29:54)
王毅會見菲律賓前總統阿羅約
(2023-04-04 09:57:51)
中菲舉行南海問題雙邊磋商機制會議
(2023-03-25 11:02:23)
菲律賓參議院首次中文培訓班開班
(2023-02-03 16:48:16)
中評綜述：中菲關係與南海局勢再受關注
(2023-01-27 00:14:51)