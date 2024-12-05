俄羅斯今年前十個月經濟增長4.1%

中評社香港12月5日電／俄羅斯總統普京日前表示，今年前10個月，俄羅斯經濟增長4.1%。



新華社報導，普京4日在“俄羅斯在召喚”年度國際投資論壇上表示，俄羅斯國內生產總值在今年1月至10月增長4.1%，其中主要增長集中在製造業和高附加值領域。在此期間，俄羅斯製造業增長8.1%。



普京表示，過去兩三年里，俄羅斯經濟逐步恢復並進行結構調整。



根據俄羅斯統計局發佈的數據，2023年俄羅斯國內生產總值增長3.6%。