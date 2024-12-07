包承柯答中評：去中國化是數典忘祖荒謬行徑

上海東亞研究所副所長包承柯（受訪者供圖） 中評社香港12月7日電（記者 段曉魯）近些年來，民進黨當局不斷在島內推行“去中國化”，並把中華文化污蔑成“大陸對台統戰的工具”。上海東亞研究所副所長包承柯接受中評社採訪，他表示，民進黨當局將自己祖先的教導貼上了大陸對台統戰工具標籤，這等於自己否定自己，可見民進黨當局在搞“台獨”過程中是不擇手段、數典忘祖的。



包承柯表示，島內的民眾流著中華民族的血液，並從小學習孔孟思想，民進黨當局卻說孔孟思想是統戰，十分荒謬。其實，搞“台獨”才是違背祖先的思想，是串連外國來進行分裂活動，民進黨當局是違背了祖先的教導，破壞中華民族發展的延承。這樣的“文化台獨”是坐錯了位置，去對抗中國傳統文化，並把所有中華民族偉大進程都視為統戰來批判，可見民進黨是多麼渺小、多麼愚蠢，他們不清楚自己是從哪裡來，又有什麼資格站在台灣政壇上指手畫腳。



包承柯表示，民進黨“去中國化”的關鍵所在就是為了“台獨”，認為島內台灣民眾跟中華文化有連結，就會成為他們進行分裂活動的重要障礙，所以才把中華文化、中華民族視為仇敵，並且視為打擊的對象，他們要洗劫人心徹底讓島內的民眾“去中國化”。當然這種行徑不可能輕易達成，幾千年文化的影響早已深入到每一個台灣同胞的內心中，相信當台灣同胞說著中國話、吃著中國飯，不會忘記自己是中國人，這種“台獨”的行徑只是螳臂擋車，終究會失敗的。

