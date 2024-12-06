仇長根答中評：去中國化是自欺欺人不會得逞

仇長根（中評社圖片） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根日前接受中評社記者採訪時表示，民進黨當局推行“去中國化”，數典忘祖、違背民意。這種充滿意識形態的操作荒謬透頂、可笑至極；這種自欺欺人的荒謬行徑，大多數台灣民眾不會相信，也不會認同。



近些年來，民進黨當局不斷在島內推行“去中國化”，包括在以孔廟為背景的宣傳片中宣揚“台獨”思想，給民族英雄鄭成功貼上所謂“殖民者”等抹黑標簽，將媽祖、保生大帝、關帝爺、神農大帝等民間信仰污蔑成“大陸對台統戰的工具”等。



仇長根就此表示，歷史是無法抹掉、無法改變的。孔廟是中華傳統文化中非常重要的一部分，在台灣也是家喻戶曉。每年9月28日孔子誕辰日，台灣各類民間社團都會舉行盛大祭典活動，民眾尊崇“至聖先師”，感受中華傳統文化，賡續不斷。而鄭成功是民族英雄，人人皆知，362年前領軍擊敗菏蘭殖民者收復台灣，並為建設台灣作出了巨大貢獻，如今依然深受台灣民眾的敬仰。媽祖、保生大帝、關帝爺、神農大帝等也是台灣民間信仰，民進黨當局及少數“台獨”分子卻數典忘祖、違背民意，將其污蔑成“大陸對台統戰的工具”。

