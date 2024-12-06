外交部駁斥BBC涉疆報導：典型的雙標偏見

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月5日在例行記者會上就所謂新疆“強迫勞動”回答記者提問。他表示，近些年，一些別有用心的人不斷借“強迫勞動”來博眼球、蹭熱點，一批批所謂“導演”“演員”粉墨登場，一篇篇所謂“證詞”“報告”屢見不鮮。可無論如何污蔑抹黑，都改變不了新疆產品物美質優的本質，破壞不了新疆經濟社會穩定發展的事實。我們希望有關方面認清“強迫勞動”謊言背後的險惡用心，也歡迎大家多到新疆走一走看一看，實地品嘗新疆的番茄，體驗新疆的生活，感受真實的新疆。



3日，英國廣播公司（BBC）發布所謂調查報導，稱英國超市售賣的多種番茄醬可能含有來自中國新疆的番茄原料，這些番茄可能是“強迫勞動”的產物。BBC還發布了一段所謂揭秘新疆番茄涉及“強迫勞動”的視頻，呼籲西方國家停止使用新疆番茄原料或成品。發言人對此有何評論？



林劍說，我們多次強調，新疆不存在“強迫勞動”，中國政府也始終堅決反對並嚴厲打擊強迫勞動。新疆番茄和新疆棉花一樣，都是享譽世界、家喻戶曉的優質產品，從種植到采收已基本實現機械化，機采率分別超過90%和85%，又何談“強迫勞動”呢？



林劍表示，新聞的生命在於真實，不造謠傳謠、不偏聽偏信是新聞職業道德的起碼要求，也是公正客觀媒體的基本素養。在這份調查報告和視頻中，所謂“證據”很多都冠以“聲稱”“感受”等這樣的主觀臆斷，在未經核實的情況下先入為主、斷章取義，妄言新疆番茄采收行業存在“強迫勞動”。有關記者大費周章花幾個月時間去研究十幾種不同的番茄醬、卻不願花一秒鐘去瞭解新疆的真相，這是典型的雙標偏見。



林劍說，近些年，一些別有用心的人不斷借“強迫勞動”來博眼球、蹭熱點，一批批所謂“導演”“演員”粉墨登場，一篇篇所謂“證詞”“報告”屢見不鮮。上周炒作新疆的棉花，這周又炒作新疆的番茄，下周是不是又要把黑手伸向新疆的光伏、新疆的胡蘿蔔，甚至是新疆的牛羊肉呢？可無論如何污蔑抹黑，都改變不了新疆產品物美質優的本質，破壞不了新疆經濟社會穩定發展的事實。我們希望有關方面認清“強迫勞動”謊言背後的險惡用心，也歡迎大家多到新疆走一走看一看，實地品嘗新疆的番茄，體驗新疆的生活，感受真實的新疆。