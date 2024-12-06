中評編譯：韓媒憂戒嚴令或導致韓美同盟裂隙

韓國政壇風暴，一夜變天，大批民眾在國會前集會。（網絡圖） 中評社首爾12月6日電（記者 崔銀珍編譯）韓國總統尹錫悅突然頒布戒嚴令引起國際社會的高度關注，日前韓國《中央日報》發文表示，對尹錫悅的緊急戒嚴感到不快的美國取消了韓美核保護傘會議。文章編譯如下：



本月3日，尹錫悅總統在沒有事先通知唯一同盟美國的情況下宣布戒嚴，美國取消了原定的加強延伸威懾的相關會議等，事實上毫不掩飾自己的不快。有人指出，此次事件不僅會對美國政府交替時期的韓美同盟產生負面影響，還會對整個韓國的外交力量造成打擊。



解除戒嚴令後，白宮的第一個立場是“事先沒有接到通知”，帶著困惑的反應。美國總統拜登在訪問非洲安哥拉時聽取了韓國戒嚴令事態的報告。此後，美國各級向韓國政府發出了遵守“解除戒嚴”的國會決議的信息。



美國國務院副發言人貝丹特·帕特爾（音）表示，“國家的法律和規則必須遵守，（解除戒嚴的決議）也是一樣的情況。”印度太平洋事務總管庫爾特·坎貝爾副國務卿也表示：“正懷著重大憂慮（grave concern）關注著韓國的情況”，“希望能夠解決符合法治的問題”。



當天凌晨4點27分許，尹總統正式解除戒嚴後，白宮國家安全保障會議（NSC）發言人表示“尹總統對宣布令人擔憂的（concerning）戒嚴令改變方向，尊重國會的表決，對此感到放心。”他說：“民主主義是韓美同盟的基礎。”有分析認為，美國就韓國的國內狀況多次反復表示“擔心”，這本身就是非常罕見的。

