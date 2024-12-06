12月5日，香港“涉外法律人才”代表團訪問廣東。圖為座談會現場。（主辦方供圖） 中評社北京12月6日電／據文匯網轉中央政府駐港聯絡辦網頁消息，12月5日，香港“涉外法律人才”代表團訪問廣東。廣東省副省長劉國周會見特區政府律政司司長林定國一行並座談交流。中央政府駐港聯絡辦副主任劉光源應邀出席並致辭。



劉光源表示，特區政府律政司首開先河，以“涉外法律人才”為主題組團參訪粵港澳大灣區內地城市，這是香港法律界深入學習貫徹二十屆三中全會精神的全新嘗試，彰顯了粵港兩地主動融入服務國家戰略的巨大熱忱，加速深化涉外法治交流合作的積極風貌，意義重大、影響深遠。他分享了三個觀點：一是要在百年變局下開創新局搶佔先機。粵港素有敢為人先、逢變而興的優良傳統，面對全新機遇，定能乘勢而上、開拓創新。二是要在灣區沃土上優勢互補攜手並進。希望能以此訪為契機，加速推進粵港涉外法律服務深度合作，讓灣區的蓬勃發展與香港法治的國際化優勢交融並進。三是要在涉外法治建設中大顯身手貢獻力量。香港具有得天獨厚的涉外法治優勢與潛力，相信在中央政府全力支持下，在特區各界共同努力下，香港未來一定能夠大顯身手，為國家涉外法治建設重大戰略提供香港經驗、香港智慧、香港方案。



中央港澳辦、國務院港澳辦，司法部及廣東省有關部門同志出席。