澳門推出系列活動喜迎回歸25周年

第二十四屆澳門美食節現場。（圖源：人民網） 中評社北京12月6日電／據人民日報海外版報導，“光韵緋門”以粉色詮釋澳門回歸的情感，象徵幸福、純真與成長歷程；“極速賽道”將澳門著名的賽車文化以生動有趣的方式呈現在觀眾面前，並邀請大家參與體驗速度與激情的樂趣；“撻趣無限”以澳門著名的葡式蛋撻為靈感，設計成一組風格獨特的沙發椅，呈現出兼具功能性與觀賞性的藝術體驗……



為慶祝澳門回歸祖國25周年，12月7日起，由澳門特區政府旅遊局主辦的“2024幻彩耀濠江”啟幕。活動期間，由海外、內地及港澳的藝術家和相關團隊通過旗艦裝置、藝術裝置、燈飾裝置、互動裝置及光雕表演等形式，精心打造一場穿越時空的光影盛宴，為澳門市民及遊客送上一系列沉浸式夜間娛樂體驗。



由澳門特區政府市政署及澳門口述歷史協會主辦的“慶祝中華人民共和國成立75周年暨澳門特別行政區成立25周年——澳門國慶牌樓回顧展”戶外巡展日前舉行。“時空記憶·歷史上的澳門國慶牌樓”“家國情懷·那年·那人·那牌樓”“影像記憶·口述訪談”“趣味互動·教育區域”，4個展區通過展示珍貴牌樓相片、牌樓設計圖及匠人訪談，帶領觀眾探尋澳門同胞的愛國愛澳情懷，感受新中國經濟文化建設成就、人民生活邁步向前的景象。



在上葡京綜合度假村、康公廟前地，“四海騰龍耀濠江”花燈藝術展近期在這裡舉辦。本屆藝術展特別邀請大灣區三地的優秀藝術家，展現出花燈橫貫古今的獨特魅力，帶來一場糅合傳統工藝與創新科技的花燈藝術盛宴，讓澳門居民和遊客感受喜慶團圓的氛圍。



12月1日，2024澳門國際馬拉松舉行。超過50個國家和地區的專業運動員和長跑愛好者在比賽中途經媽閣廟、西灣大橋等多個澳門地標景點，感受澳門獨特美麗的風光和欣欣向榮的發展面貌；11月15日，為期十多天的第24屆澳門美食節在澳門西灣湖廣場拉開帷幕。來自海內外的遊客和澳門居民一起，在這裡品嘗全球美食，感受澳門“世界美食之都”的魅力……



此外，為了讓更多人瞭解澳門回歸祖國25年來的發展變化，澳門特區政府統計暨普查局推出了“數說澳門回歸25年”有獎問答遊戲。參與者只要在線答對相應問題，就可以獲得電子紅包。