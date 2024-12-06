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外國電商平台進入泰國需註冊法人實體
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2024-12-06 10:16:07
泰國曼谷小商品市場。（圖源：人民網）
中評社北京12月6日電／據人民網報導，隨著國際電商平台進駐泰國，泰國商務部近日表示，外國電子商務平台必須在泰國註冊為法人。
商務部副部長納品通表示，目前已有部分外國電商平台完成了在泰法人實體註冊。“隨著相關法規修訂完成，所有外國電商平台運營商必須註冊泰國法人實體，並開設辦事處。” 納品通說，為了控制產品質量，政府計劃加強對農產品、消費品及工業品三類商品的檢查，海關將加大對進口商品的審查力度，並派員監控網站和其他在線平台產品，以確保消費者權益。
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