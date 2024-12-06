俄羅斯軍方告知美國俄在地中海演習情況

中評社北京12月6日電／據新華社報導，俄羅斯國防部5日發表聲明說，俄羅斯和美國軍方日前進行了電話交談，俄方向美方通報了有關俄海軍及空天軍在地中海舉行軍事演習的相關情況。



聲明說，俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫與美軍參謀長聯席會議主席查爾斯·布朗舉行了電話交談，此次通話由俄方發起。俄方在通話中告知美方俄海軍及空天軍部隊在地中海東部舉行軍事演習的相關情況，包括實彈射擊以及發射高精度導彈的情況。



聲明說，因美國及北約船只當時在演習區域附近，俄方向美國通報上述內容旨在防止演習過程中發生意外。