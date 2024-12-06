第二十屆“北京－東京論壇”在東京舉行

12月4日，日本外務大臣岩屋毅在日本東京舉行的論壇上致辭。（圖源：新華社） 中評社北京12月6日電／據新華社報導，由中國國務院新聞辦公室、日本外務省支持，中國外文局和日本言論NPO共同主辦的第二十屆“北京－東京論壇”4日至5日在東京舉行。



本屆論壇以“中日攜手推動重塑多邊框架下的國際和平秩序”為主題，邀請來自中日兩國各界的400餘位嘉賓就推動多邊合作、維護和平穩定、增進政治互信、深化經貿合作、促進人文交流等議題深入探討。



中國國務院新聞辦公室負責人表示，中日兩國領導人前不久舉行會晤，強調共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙邊關係發展提供了重要政治引領。期待雙方認真落實兩國領導人重要共識，加強各層級交往互動，增強互信、深化合作，推動中日關係行穩致遠。



日本外務大臣岩屋毅在開幕式致辭中表示，“東京－北京論壇”長期以來為日中兩國眾多有識之士提供了共聚一堂、集思廣益的平台，日本政府對此感到備受鼓舞。日中關係的基礎在於國民交流和相互理解，論壇今年的主題非常契合時機，兩國作為對國際社會負有重大責任的國家，有必要深入探討這些問題。



日本前首相福田康夫在書面演講中表示，在全球大勢推動日中走向合作的背景下，當前兩國關係開始逐漸顯現出一些積極動向。日中兩國應把握好這一契機，將其轉化為更大的突破。

