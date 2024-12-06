網評：為什麼說“尼中衹有友誼沒有問題”？

中評社北京12月6日電／網評：為什麼說“尼中之間衹有友誼，沒有問題”？



來源：中國網 作者：樂水



12月2—5日，尼泊爾總理奧利應邀對中國進行正式訪問。中國國家主席習近平在會見奧利時指出，“中國和尼泊爾是山水相連的好鄰居、好朋友、好夥伴”“中方把中尼關係置於周邊外交的重要位置”。奧利表示，尼中之間衹有友誼，沒有問題，尼方願意繼續積極參與共建“一帶一路”，深化雙方各領域務實合作。



此次訪華是奧利今年7月就任尼泊爾總理以來的首次出訪，凸顯對華關係在尼泊爾外交政策中的優先地位。近年來，在兩國領導人的戰略和富有遠見指引下，中尼各層級交往密切，務實合作成果豐碩，給兩國人民帶來切實利益。奧利此訪期間，雙方發表了《中華人民共和國和尼泊爾聯合聲明》（以下簡稱《聯合聲明》），並簽署了《中華人民共和國政府和尼泊爾政府關於共同推進“一帶一路”建設的合作框架協議》，就進一步推進高質量共建“一帶一路”，深化兩國在農業、醫療衛生、減貧、旅遊等各領域的合作達成廣泛共識。



中尼友好交往的歷史源遠流長，最早可以追溯到晉代高僧法顯到訪位於尼泊爾南部的佛祖釋迦摩尼誕生地藍毗尼。上千年來，中尼民間往來從未斷絕。1955年中尼建交後，兩國高層互訪密切。尼泊爾國王、首相多次訪華，周恩來、鄧小平等中國國家領導人也曾相繼訪尼。2019年10月，在習近平主席對尼泊爾進行國事訪問期間，兩國元首宣布將中尼關係提升為面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係，中尼關係就此進入歷史新階段。尼泊爾是最早支持共建“一帶一路”倡議的國家之一。2017年5月，中尼兩國政府簽署了關於在共建“一帶一路”倡議下開展合作的諒解備忘錄。這標誌著尼泊爾正式加入共建“一帶一路”大家庭。

