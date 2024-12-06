﻿美醫保巨頭CEO紐約街頭遭槍殺

紐約警方4日在槍擊案現場尋找線索。圖源：美聯社 中評社北京12月6日電／據大公報報導，綜合美聯社、《華爾街日報》報導：美國聯合健康集團旗下聯合健康保險公司首席執行官湯普森4日在紐約曼哈頓中城區希爾頓酒店外遭槍擊身亡，槍手仍逍遙法外。



紐約警方在新聞發布會上表示，當地時間4日早上7點左右，湯普森前往酒店參加聯合健康集團的年度投資者會議，一名蒙面槍手在酒店外“埋伏了幾分鐘”，當湯普森走向酒店時，從後面靠近，向湯普森的背部和右小腿分別至少開了一槍。警方認為這是一宗“有預謀、有計劃、有針對性”的槍擊案，槍手的槍卡住了三次，但他冷靜而迅速地解決問題，繼續射擊，還在槍上安裝了消音器。槍手為白人男性，身著帽衫，戴黑色口罩，攜灰色背包，作案後步行離開，後騎電動自行車進入中央公園。警方已展開全城大搜捕，並懸賞最高1萬美元征尋線索。



聯合健康集團是美國最大的私人醫療保險公司。現年50歲的湯普森於2004年加入該集團，2021年4月起擔任聯合健康保險公司首席執行官，去年年薪1020萬美元。該公司有拒絕理賠的爭議歷史。據悉，案發現場找到的彈殼上刻有“拒絕（Deny）”、“辯護（Defend）”和“廢除（Depose）”字樣。這讓人聯想到保險公司常用的拒絕理賠策略，警方正在調查這是否與槍手動機有關。



湯普森今年5月還因涉嫌欺詐和非法內線交易被起訴。今年2月，聯合健康保險公司曾遭遇黑客勒索，導致近1億美國人的醫療資料外洩。該公司最終支付了2200萬美元贖金。