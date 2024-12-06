特朗普“關稅勒索”讓美成全球公敵

美國貿易逆差 圖源：大公報 中評社北京12月6日電／據大公報報導，無疑，當選美國總統的特朗普再次成為全球恐懼的焦點人物。在其組建執政班底的時間裡，不斷向全球發出關稅威脅和“勒索”，讓鄰國、盟友和全球貿易夥伴感到凜冬將至的深寒。這也再次讓特朗普和美國成為全球公敵。



國際社會猶記，特朗普前個任期的關稅戰和安保訛詐，讓其變成西方不受歡迎的人物。現在的特朗普，比第一任期更加淋漓盡致地詮釋了什麼叫美國霸權。



近日，特朗普向墨加兩個鄰國發出加征25%關稅的威脅。此言一出，兩國貨幣即刻貶值，墨西哥總統認為此舉無法解決移民問題。加拿大總理特魯多緊急和特朗普會面，雖然強調兩國“緊密有效”的聯繫，但如此蒼白的外交辭令根本無法打動特朗普。而且，這正是特朗普要達到的目標，讓鄰國恐慌然後按照美國的方式妥協。諷刺的是，美墨加三方協議是特朗普時期達成的，而且還加入了讓墨加兩國屈辱的“毒丸”條款。特朗普翻臉不認人，完全罔顧美國的大國形象和政客的起碼道德，再次讓世界看清了特朗普商人交易總統的赤裸本質。墨加最終會妥協，但美國的北美凝聚力會再次減弱。



特朗普拉出的關稅威脅清單中，金磚10國也“中招”。特朗普強調，如果金磚國家推出金磚貨幣，將對這一新興經濟體組織徵收100%關稅。此外，特朗普還多次強調對全球普征10%至20%的關稅。



歐洲國家也惴惴不安，特朗普第一任期的美歐關稅戰一直到拜登時代才結束。在特朗普看來，歐洲國家始終在占美國的便宜，不僅在貿易上對美國不公平，而且歐洲低價享受了美國提供的保護傘。對於美國主導的北約，特朗普更是認為歐洲國家在安保開支上沒有達到2%的標準。這也成為特朗普對歐洲國家施壓訛詐的理由。儘管新任北約秘書長呂特面見特朗普強調北約成員在安保費“達標”方面所作的努力，但沒有說服這位“北約懷疑者”。



美國的亞太盟友也充滿焦慮。韓國總統尹錫悅苦練高爾夫球討好特朗普，但是特朗普卻傳出要和朝鮮領導人再次進行“金特會”的可能性。此外，韓美在拜登時代達成的軍費分攤協議恐怕也要泡湯，特朗普向韓國索取100億美元的美國駐軍費用，熟悉的安保費訛詐又來了。