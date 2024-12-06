法國巴尼耶政府倒台　履職僅3個月

左圖：法國極右翼政黨國民聯盟領導人勒龐（左一）4日投票推翻法國政府。圖源：法新社；右圖：法國總統馬克龍同時面臨來自極右翼和左翼的壓力。圖源：美聯社 中評社北京12月6日電／據大公報報導，法國國民議會4日晚投票表決通過一項對政府的不信任動議，上任僅3個月的總理巴尼耶5日代表政府向總統馬克龍遞交辭呈。這是1962年以來法國政府首次被議會推翻，巴尼耶政府成為法蘭西第五共和國任期最短的政府。巴尼耶下台的導火索是他強行通過旨在削減開支的預算草案，引發極右翼和左翼反對。如今，這份預算草案自動撤回，新總理人選也沒有着落，法國恐陷入長達數月的政治動蕩。



2日，巴尼耶動用法國憲法相關機制，不經國民議會投票而強行通過2025年財政預算案中的社會保障預算案。國民議會中的極右翼和左翼議員表示強烈反對，並分別提交不信任動議。4日，由左翼陣營185名議員提交的不信任動議在表決中得到331票支持，超過通過不信任動議所需的至少288票。另一項不信任動議由極右翼陣營140名議員提交，不再進行投票表決。5日，巴尼耶遞交辭呈。馬克龍將於當地時間5日晚發表全國講話。



馬克龍今年6月解散國民議會提前選舉，但這場“政治豪賭”以慘敗告終，也為如今的政治動蕩埋下伏筆。目前法國國民議會577個席位中，左翼聯盟“新人民陣線”掌握193席，極右翼政黨國民聯盟及其盟友控制142席，有足夠票數推翻政府。馬克龍未從席位最多的左翼陣營選出總理，反而任命了來自右翼共和黨的巴尼耶，加劇各陣營之間的矛盾。



新總理人選難確定



根據法國法律，馬克龍無法在明年7月前再次解散國民議會提前選舉。如今他要麼讓巴尼耶繼續擔任看守總理，要麼任命新總理。消息人士稱，馬克龍計劃盡快任命新總理。包括美國候任總統特朗普在內的多國政要將出席7日舉行的巴黎聖母院重新開放儀式，馬克龍不願在內閣缺失的情況下接待外賓。但美媒指出，考慮到法國政壇左中右“三足鼎立”的分裂局面，圍繞新總理人選的談判可能長達數周甚至數月。法媒稱，潛在人選包括法國防長勒科爾努、馬克龍的中間派盟友貝魯、來自左翼陣營的前總理卡澤納夫等。



一些反對派人士指責馬克龍導致如今的政治危機，並要求他下台。馬克龍3日表示，他不會辭職。若馬克龍辭職，法國將在30天內提前大選，看似對馬克龍的最大競爭對手、國民聯盟領導人勒龐有利。勒龐正在等待關於她涉嫌濫用歐盟專項資金的判決結果，若明年3月宣判結果為罪成，她可能在5年內被禁止參選。