﻿李在明官司纏身　或失總統選舉資格

韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明（中）。圖源：法新社 中評社北京12月6日電／據大公報報導，綜合韓國《中央日報》、《每日經濟新聞》報導：韓國總統尹錫悅面臨國會彈劾，最大在野黨共同民主黨黨首李在明聲勢大漲。不過，李在明2022年代表共同民主黨參加總統選舉，以0.73%的微弱差距敗選，預計2027年將再度參選，但他目前官司纏身，有可能失去選舉資格。



今年11月15日，首爾中央地方法院裁定李在明違反《公職選舉法》罪名成立，判處有期徒刑1年、緩期2年執行。李在明在庭審結束後表示將提起上訴。



根據韓國相關法律，如果因違反《公職選舉法》被處以100萬韓圜（約5500港元）或以上的罰款，就將失去國會議員資格，同時在未來5年失去選舉權。這意味著，李在明無法參加2027年的總統選舉。若被判處有期徒刑緩期執行以上刑罰，將在未來10年失去選舉權。



11月25日，李在明“教唆偽證”案在首爾中央地方法院一審宣判，李在明被判無罪，檢方表示將提起上訴。如果李在明在此案的終審裁決中被裁定有罪並被判處刑期，他將被剝奪國會議席，並在未來5年內不得競選公職，這也會令其無法參加2027年的總統選舉。



李在明還面臨另外兩起案件：一宗涉及京畿道城南市房地產開發案的貪腐案，另一宗涉及參與向朝鮮非法轉移800萬美元現金。



此外，韓國水原地方法院11月14日就李在明之妻金惠景公款宴請案作出一審判決，判處金惠景罰款150萬韓圜（約8200港元）。