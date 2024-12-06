外籍人士“中國游”持續火熱

12月5日，兩名來自英國的遊客在北京天壇公園合影留念。圖源：新華社 中評社北京12月6日電／據新華社報導，隨著赴華免簽國家持續擴容，支付、語言、出行等環境不斷優化，“中國游”越來越便捷，眾多國際遊客紛至沓來。2024年第三季度，中國各口岸入境外國人818.6萬人次，同比上升48.8%，其中，通過免簽入境488.5萬人次，同比上升78.6%。中國入境游市場正在迅速復甦，越來越多外國旅客選擇將中國作為旅行目的地，親身體驗生動真實的中國。