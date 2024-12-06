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探訪聯合國防治荒漠化公約大會中國館
http://www.CRNTT.com
2024-12-06 10:41:04
12月4日，參會者在沙特阿拉伯利雅得的聯合國防治荒漠化公約大會中國館參觀。圖源：新華社
中評社北京12月6日電／據新華社報導，聯合國防治荒漠化公約大會中國館總面積超過600平方米，是除東道國之外最大的國家主題館，舉辦主題為“跨世紀三北工程 新時代中國實踐”的展覽，展示“三北”工程為代表的中國荒漠化防治成效與經驗，講述中國人民艱苦卓絕、久久為功的治沙故事，並開展系列邊會活動。
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