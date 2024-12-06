債券通續擴容　港人民幣業務現突破

南向債券通成交不斷增加，截至今年7月底止，南向債券通渠道投資托管債券總值超逾4600多億元。（大公報） 中評社香港12月6日電／美國關稅威嚇難阻全球去美元化大勢，在融資成本持續相對較低之下，愈來愈多內外企業在港發行離岸人民幣債券（點心債），預期明年將有“一帶一路”國家落實在港發債，加上南向債券通進一步擴容，香港離岸人民幣業務將現更大突破。



點心債發行額破萬億



大公報報導，2024年餘下不到一個月的時間，但政經局勢變幻，引發市場不安情緒，加劇環球金融市場波動，人民幣債券成為資金首選的避風港。眼見美元國際地位日降，各國將加快推進外匯儲備多元化部署，減持美債等資產，同時增加人民幣資產配置。因此，香港離岸人民幣業務大有作為。



全球對具穩定性的人民幣債券需求殷切，加上人民幣融資持續相對較美元、歐元為低，內外企業改用人民幣融資發債成為趨勢，擁有全球最大離岸人民幣資金池的香港，自然是首選融資發債平台，推動離岸人民幣債券發行額迭創新高。



事實上，近年香港債券市場起飛，點心債發行額迭創新高，今年上半年高達3500億元人民幣，同比增長22%，估計全年達8000億元人民幣，成為香港債市一大亮點。



吸“一帶一路”企業在港發債



值得留意的是，據金管局數據，截至今年6月底，香港的點心債發行餘額突破萬億大關，約10600億元人民幣，對香港債市發展具有里程碑意義。



香港債券市場潛力大，未來還有很大發展空間。當局在力吸“一帶一路”國家來港融資發債，打造香港成為“一帶一路”投融資中心。據報中亞國家吉爾吉斯考慮首次在港發行人民幣和美元主權債，預期會有其他中亞國家及相關企業跟隨，提升及鞏固香港國際融資中心地位，金融業進入新發展階段。



另外，內地與香港市場互聯互通潛力大，還有很大擴大空間，目前內地投資者對境外投資需求殷切，今年南下買港股規模超逾7000億港元。同時，南向債券通成交正不斷增加。當局正爭取南向債券通擴容，擴大合資格境內投資者範圍，納入券商、保險等非銀行金融機構，預期更多北水南下，為港債市注入活水。截至今年7月底止，南向債券通渠道投資托管債券總值超逾4600多億元。



點心債市興旺，推動香港離岸人民幣業務發展更上一層樓，擦亮香港金融業金漆招牌。