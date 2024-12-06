六樓花獲批預售　涉5521夥22年最多

天璽.天共分兩期，第2期上月獲批預售。（大公報） 中評社香港12月6日電／發展商今年雖努力為旗下新盤清庫存，但供應仍然如排山倒海。地政總署上月批出10份住宅樓花預售書，包括5個私人住宅及1個資助房屋，共提供5521個單位，創22年新高，按月急增逾2.38倍，主要集中啟德及將軍澳日出康城兩大供應重災區。



大公報報導，特區政府從全面撤銷樓市辣招及放鬆按揭等多方入手，以圖提振疲弱樓市，發展商今年也積極減價賣樓，銷量較去年增逾20%，然而，可供出售的樓花供應仍龐大。地政總署上月批出的10份預售書，涉及6個樓盤，共提供5521個單位；其中有5個是私人住宅樓盤，共超過4800個單位。無論是獲批總量，抑或私人住宅單位，均創自2002年11月份6215夥之後的22年新高，令獲批待推單位量增至近3.9萬夥。



天璽.天第2期供應584夥



該5個樓盤中，由信和置業（00083）等組財團投得的港鐵（00066）將軍澳日出康城第13期項目，所涉兩份預售書共提供2550個單位，是上月最多預售單位的樓盤，占比達46.2%。



另外，長實（01113）在啟德區首個發展項目Victoria Blossom第1期，以及新地（00016）啟德天璽.天第2期，也於上月獲批預售，分別涉307夥及584夥。長實營業部首席經理郭子威表示，現正密鑼緊鼓準備Victoria Blossom第1期的市場推廣，將成為明年“頭炮”樓盤。



新地早前表示，由於天璽.天第1期熱銷，向隅者眾，會迅速推售第2期；另新世界（00017）日前亦聲言會在明年初搶推北角重建項目皇都。



由萬科及青建國際合作發展的大埔馬窩路19號樓盤，於今年1月獲准預售第1期403個單位後，上月再獲批第2及3期兩份預售書，即全盤共1650夥隨時可以銷售。

