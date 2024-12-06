郭一鳴：尹錫悅一著臭棋

韓國首都首爾市中心的雪景。\新華社 中評社香港12月6日電／資深評論員﻿郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，幾年前跟幾個朋友組團到韓國旅遊，除了看風景進娛樂場所，筆者臨時建議加插一站：參觀朝韓邊境。那天天氣晴朗，我們搭指定旅遊巴士進入邊境禁區，途中有士兵上車檢查每一個人的證件，來到“都羅山驛”，大家下車集合，導游叮囑我們要依照指示，不要自己亂跑。這裡有一個巨大的DMZ標誌，舉目所見：鐵絲網、軍機、紀念碑等等，到處都在提醒人們這個地方非常特殊。這裡原來有一個連接南北的火車站，月台還在，鏽跡斑斑的鐵軌上，停放一輛鏽跡斑斑的火車頭，時光倒流，仿佛可以聽到它當年進出月台時發出震耳的汽笛聲。最震撼是一條長長的地道，寬可通行小型車輛，據說是當年北方的朝鮮挖掘，假若不是被韓方發現，某一日突然大批朝鮮軍隊從地底下冒出來，直搗釜山、首爾（當年名稱“漢城”），朝鮮半島的歷史可能改寫。



南北方兄弟相殘，是刻在每一個朝鮮半島民眾心裡難以撫平的傷痛，但這段血與火的歷史，卻常常被政客所利用。最新例子，就是韓國總統尹錫悅自編自導自演的六小時短命戒嚴令。



韓國總統尹錫悅於三日深夜十時半左右，在首爾龍山總統府召開的記者會上發表緊急談話，宣布自晚間十一時起實施緊急戒嚴令，尹錫悅聲稱此舉是為了“鏟除從北（親朝鮮）勢力，維護自由憲政秩序”，並強調“這是不可避免的措施，以確保人民的自由和安全”。尹錫悅任命戒嚴部隊司令官，發布戒嚴令六條內容，禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動，以及所有媒體和出版物均受戒嚴控制。軍方立即出動，企圖阻止國會議員進入國會。消息傳出，韓國政壇震撼，國際社會震驚，連美國也表示“嚴重關切”。本港電視台立即採訪正在韓國的香港遊客，發現當地情況並無特別異常，本港旅行社亦表示多個韓國旅遊團將如期出發。筆者半夜和關心國際新聞的朋友交流，都覺得很奇怪。一覺醒來打開電視機，發現戒嚴令已經解除，尹錫悅自己出來宣布，說是依照國會的決定取消戒嚴令，等於認輸，但沒有認錯。短短六個小時，這場政治鬧劇剛剛開始就已經落幕，但是尹錫悅的厄運才剛剛開始。共同民主黨等六個在野黨聯手提出彈劾尹錫悅，最快本周六表決。執政黨國民力量雖然反對彈劾案，但已要求尹錫悅退黨，擺明視之為負資產，要和他劃清界線。



尹錫悅失敗的重要原因，是沒有得到軍方支持。韓國軍方聯合參謀本部當晚召開緊急會議之後宣布，除監視及警戒作戰等任務外，將暫時控制部隊移動，執行戒嚴令的軍人沒有對違反戒嚴令的議員和示威民眾採取強硬行動。軍方說不，尹錫悅成了光杆司令，國防部長金龍顯事敗請辭。



尹錫悅為何會下這一著臭棋？簡言之，因為他這個總統快當不下去了。十一月二十九日，共同民主黨在國會預算決算特別委員會上單獨通過削減預算案，其中包括削減檢察院、監察院、警察等主要機構的特別業務經費和特別活動費六千七百八十億韓圜，以及總統辦公室特別活動費八十二億韓圜。此外，將政府應急預備金從四點八萬億韓圜削減一半。整體削減金額達到四點一萬億韓圜。尹錫悅稱在野黨的做法是“預算暴行”，指責共同民主黨“利用財政預算作為政治爭鬥的手段，這種立法獨裁很快會演變為預算彈劾”。此外，韓國國會定於本周三（四日）對監察院長和檢察官的彈劾案進行表決。這就是尹錫悅突然頒布緊急戒嚴令的導火線。當然，在野黨緊緊揪住尹錫悅夫人金建希涉嫌濫權幹政、受賄、操控股價等問題不放，案件已進入司法程序，一旦罪成，不僅金建希難逃牢獄之災，恐怕尹錫悅也脫不了幹系，這些私怨亦是尹錫悅和在野黨攤牌的重要因素。



明明是內政問題，是黨爭，是政治權力鬥爭，甚至是涉及個人刑事問題乃至個人權位問題，尹錫悅卻硬要說成是南北對立問題，指責在野黨是親北方敵對勢力。但是，這一切都是自作自受。為一己之私，在民族傷口上撒鹽的人，終將成為民族的罪人。無論尹錫悅能否逃得過彈劾，他的政治生命似已提前結束。