剛需與投資者入市　細價樓當旺

細價樓回報率高，加上全面撤辣，吸引投資者購入收租或短炒。（大公報） 中評社香港12月6日電／大公報報導，据中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，近年細價樓身價大縮水，除上車客外，吸引部分投資者將資金重新投放在高回報率、厘印費僅100元的“樓仔”身上，今年成交宗數竟大增八成，表現跑贏大市。



各區入場費300萬元以下的私樓一盤難求，大型屋苑更近乎絕跡，連天水圍“上車樂園”嘉湖山莊凶宅單位，叫價曾經高見400多萬元。



中原地產數據顯示，在2018年至2022年，樓價300萬元以下的一、二手私人住宅買賣登記，每年不足2000宗，占整體成交約3%。當中2020年最少，僅1419宗，創1995年有紀錄以來歷史新低，甚至比1996年歷史高位7.3萬宗回落九成。



300萬元以下單位成交增79%



去年公布的財政預算案大幅度調整印花稅，將樓價300萬元以下單位的印花稅減至僅100元，令市民更容易上車，加上樓價大跌近三成，市場上納米單位、細價單位即時受惠。今年樓市大逆轉，價量齊升，而坊間稱為“樓仔”、即樓價300萬元以下的單位成功突圍，錄多達4040宗成交，較2023年全年2251宗急升79%，升幅冠絕各類型物業，為2016年錄4294宗後的8年新高，整體成交占比亦升至9.4%，更創十年新高，可見在新房策下“樓仔”跑贏大市。



若以成交宗數計，則以樓價301萬至700萬元的上車盤成交最旺，今年有2.21萬宗，占整體成交51.7%；而樓價701萬至1000萬元成交，今年暫錄8121宗。換言之，今年迄今整體私人住宅市場樓價1000萬元內成交，合計34293宗，占整體成交達八成。



300萬元“樓仔”掀尋寶熱潮，今年成交主要集中深水埗（270宗）、元朗市中心（246宗）、屯門掃管笏（177宗）、旺角（168宗）及觀塘（167宗），主要屬舊區單幢式物業，並以開放式及一房為主；而年內推出多個新盤更以入場費300萬元有找作招徠，如位於屯門掃管笏的黃金海灣1期意嵐，已登記售出的404夥，就有146夥低於300萬元，是今年盛產最多“樓仔”樓盤；其次是元朗尚柏，104宗成交中，有83宗屬300萬元內。



細價樓回報率高，加上特區政府今年2月全面撤辣，令“樓仔”吸引力更大，吸引投資者購入收租或短炒，圖刀仔鋸大樹。有投資者於今年8月以273萬元購入大圍金獅花園一夥兩房戶，11月以300萬元沽出，持貨3個月賺27萬元，這類“樓仔”短炒個案料陸續有來。中原地產現有近4萬個網上二手放盤，約1218個屬叫價300萬元以下，可供市民尋寶。