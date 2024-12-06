商務部：推進高質量共建“一帶一路”建設

12月5日商務部召開例行新聞發布會。（來源：中國商務部網站） 中評社北京12月6日電／據新華網報導，商務部新聞發言人何亞東5日在回答如何貫徹落實第四次“一帶一路”建設工作座談會相關部署時說，將堅持“四個相結合”“三個統籌”，以及機制建設方面的“九個完善”，深入推進經貿領域高質量共建“一帶一路”機制建設，不斷拓展共贏發展新空間。



一是促進完善“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”協調推進機制，與共建國家商建更多貿易暢通、投資合作工作組和服務貿易合作機制，在貿易投資、基礎設施建設等方面發揮好溝通協商作用，統籌推進重大標誌性工程和“小而美”民生項目建設，以經貿領域的互聯互通促進與共建國家的民心相通。



二是推動完善產業鏈供應鏈務實合作機制，積極擴大與共建國家的貿易、投資、產業合作，推動商簽更多自貿協定和投資保護協定，發揮好自貿試驗區、邊（跨）境經濟合作區、境外經貿合作區等平台的橋梁對接作用，推進與共建國家的產業鏈供應鏈國際合作。



三是積極完善新興領域國際交流合作機制，深化與共建國家在綠色發展、數字經濟、藍色經濟及清潔能源、綠色礦產等領域合作。推動“絲路電商”合作提質升級，積極推進加入《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）進程，加強各方政策交流與務實合作。



四是加快完善風險防控和海外利益保障機制，不斷加強境外風險評估，完善海外綜合服務體系，發揮境外企業聯絡服務平台作用，幫助企業防範境外投資風險，維護好境外中資企業合法權益。