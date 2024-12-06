山西對全省文物保護利用情況開展政治監督

山西省原平市召開落實忻州市紀委監委關於文物保護利用政治監督專項檢查反饋意見整改工作部署會。（來源：山西省原平市人民政府微信公眾號） 中評社北京12月6日電／據中央紀委國家監委網站報導，山西省紀委監委消息，該省紀委監委今年組織10個專項檢查組並依托9個省委巡視組，以紀巡結合方式，開展全省文物保護利用政治監督專項檢查。截至目前，本次政治監督專項檢查共發現問題436個，其中推動立行立改問題38個。



山西省文化遺產資源豐富，文物保護點密度大、數量多、等級高，做好新時代文物保護工作責任重大、意義深遠。山西省紀委監委切實提高政治站位，堅決扛起文化遺產保護監督政治責任，築牢文化遺產安全底線，為守護歷史文脈提供有力紀法保障。



“2020年開始，我們就將全省文物保護工作列入政治監督專項檢查與巡視巡察，檢視各地各部門貫徹落實情況，精準發現、堅決糾治貫徹落實中的責任、腐敗和作風問題，推動文物事業高質量發展。”山西省紀委監委有關負責同志介紹，紀檢監察機關既從政治視角看全省文物保護利用工作成效，也通過政治監督發現文物保護利用工作存在的問題，提出進一步做好文物保護利用工作的建議。



本次政治監督專項檢查前，山西省紀委監委各專項檢查組提前收集各級督查督導、監督檢查、巡視巡察反饋以及行業監督、日常監督等發現的問題，列出監督檢查重點，為精準監督明確對照標尺、提供重要參考。



專項檢查期間，各專項檢查組深入11個市以及承擔文物保護利用工作職責的19個省直單位，盯責任、保落實，盯問題、糾偏差，盯隱患、防風險，盯短板、促整改。據統計，各專項檢查組共查閱資料1.3萬餘份，個別談話822人，明察暗訪相關單位及工程項目272個，走訪群眾924人。



