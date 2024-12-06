九部門聯合出台規劃　加強我國結核病防治

中評社北京12月6日電／據新華網報導，5日從國家疾控局獲悉，國家疾控局等九部門聯合發布《全國結核病防治規劃（2024－2030年）》，部署全面加強我國結核病防治工作。



結核病是嚴重危害人民群眾身體健康的重大傳染病。黨的十八大以來，全國結核病疫情呈穩步下降趨勢，發病率、死亡率均下降約30%，成功治療率保持在90%以上……規劃公布數據顯示，近年來我國結核病防治取得積極成效。但結核病疫情形勢依然嚴峻，新時期防治工作不容懈怠。



規劃明確，要堅持黨的領導、部門協作、社會動員、全民參與的機制，堅持預防為主、防治結合、因地制宜、突出重點的原則，不斷優化防治策略措施，持續提升防治水平。總體目標是全國結核病發病率持續降低，死亡率始終保持在較低水平，結核病患者經濟負擔逐步降低，為終結結核病流行奠定堅實基礎。



規劃還從優化服務體系、提升服務質量，強化主動篩查、提高發現水平，規範治療管理、提高治療效果，加強預防措施、減少發病與傳播，強化政策幫扶、減輕患者經濟負擔，強化社會動員、廣泛開展宣傳等6個方面提出18條具體舉措，從“防、治、管”全流程對防治工作提出要求。



根據部署，各地要組織對本地區規劃執行情況的監測與評價，將監測評價結果和工作改進情況作為財政投入、醫保支付、醫療衛生機構評審等重要依據。國家疾控局將會同有關部門組織開展規劃執行情況的階段性評估和終期評估。