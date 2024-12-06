汽車智能化技術“溢出”打開想象空間

中評社北京12月6日電／據經濟參考報報導，“不到10萬元的車竟然這麼智能！”相信今年不少人都聽到過這句感慨。手機車鑰匙、智能泊車、輔助駕駛等智能化配置幾乎成了新能源汽車的“基操”，而這並非僅僅是個人感受，汽車智能化水平的快速提升多有佐證。



在2024年中國汽車論壇上，工業和信息化部副部長辛國斌透露，今年上半年，我國汽車產業發展穩中有進，組合輔助駕駛功能的汽車銷售占比超過50%，智能化發展開啟了新征程。



新能源汽車的智能化趨勢更加明顯。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會的統計數據顯示，今年上半年，我國新能源乘用車L2級及以上的輔助駕駛功能搭載率達到66.4%。



事實上，在汽車智能化水平快速提升的背後，是我國在汽車智能領域技術的深厚積累作為支撐。記者從中國智能車未來挑戰賽瞭解到，這項賽事起源於2008年國家自然科學基金委員會首個人工智能重大研究計劃“視聽覺認知計算”，當時不少專家學者都覺得這個認知科學的重大項目“天上雲裡”說不清楚，後來決定把無人車作為一個展示平台，通過比賽來驗證技術。行至今日，當時的冷門技術領域已成為全球創新的熱點和未來發展的制高點，汽車將成為下一代移動智能終端更是成為業界共識。持續舉辦15年的中國智能車未來挑戰賽實現了中國自動駕駛領域多項“從0到1”的突破，引領和推動了中國自動駕駛技術的跨越式發展。



眾所周知，作為國民經濟重要的支柱產業，汽車產業鏈條長、輻射範圍廣、拉動效應強，除了整車製造，向上可延伸至汽車零部件製造業和零部件製造相關的其他基礎工業；向下可延伸至服務貿易領域，包括汽車銷售、維修、金融等服務，是新一輪產業革命的重要抓手。因此，我國在汽車智能化領域的技術優勢也正在“溢出”到其他領域，近如人們日常生活中的“刷臉支付”、智能門鎖，遠到衛星遙感、芯片設計，甚至智慧農業領域都可以發現智能車技術的轉化成果。



在業界專家看來，汽車智能技術的發展未來不僅是要推動全無人車的發展，而且要和低空經濟相結合，無人車、無人船、無人機等多種無人設備協同發展，來實現智慧物流、智慧出行，實現源頭創新，打造真正造福老百姓的立體交通網絡。不僅如此，作為目前全球最大的工業國，中國在汽車智能領域的技術發展也使中國工業獲得了更大的延展性，為在更大的國際範圍內的工業格局重置提供了可能性。從某種意義上說，汽車技術特別是汽車智能技術，正在成為衡量一個國家或者一個區域工業能力的新尺度。