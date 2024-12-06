算力網絡為新興產業賦能增力

中評社北京12月6日電／據經濟參考報報導，在江蘇無錫人工智能協同創新基地的算力機房中，訓練處理器正在高速運轉。實時數據顯示正有52家企業上線使用由昇騰AI基礎軟硬件平台支持的算力。



據悉，無錫人工智能協同創新基地的總規划算力規模為400PetaFLOPS（PetaFLOPS是指每秒千萬億次浮點運算次數），目前已經上線100PetaFLOPS，大約相當於5萬台高性能電腦的算力之和。今年基地開放後3個月，企業紛紛入駐使用，100PetaFLOPS算力資源已經供不應求。



由於算力運行所需的處理器、顯卡等高性能硬件價格高昂，系統運行的電力和設備散熱成本同樣不菲，因此在哪裡租用到高性能且價格合理的算力設施對於企業至關重要。



創新基地所在的無錫梁溪科技城內，集聚了多家人工智能、半導體等行業的科技企業，其中不少是初創企業。比如，蔻町智能科技就是梁溪科技城引入的首個原生代碼自動生成大模型企業，能夠提供從產品需求文檔到代碼自動生成的工具。



從需求描述到代碼自動生成，需要大規模端到端模型訓練場景來提升自研模型的泛化能力和準確性，背後自然離不開強大的算力支持。蔻町科技總經理宿文表示，選擇梁溪科技城正是看中其可靠且不斷發展的算力生態，以及科技城對企業的階梯式算力補貼政策。



據無錫市梁溪科技城發展集團總裁周敏華介紹，對於算力需求大的企業，算力優惠政策可以為企業節約近百萬元的成本，截至目前，基地已對接摸排552家企業客戶，申請測試使用客戶共70餘家。



“我們希望擴充算力用於更大規模的集群訓練模型，未來會繼續和科技城合作。”宿文說。