美國因技術原因再次推遲載人登月任務時間表

中評社北京12月6日電／美國航天局5日宣佈“阿耳忒彌斯”登月計劃的最新時間表，將“阿耳忒彌斯2號”載人繞月飛行任務和“阿耳忒彌斯3號”載人登月任務的執行時間再次推遲。這一決定與執行“阿耳忒彌斯1號”任務的“獵戶座”飛船隔熱罩技術問題相關。



新華社報導，“阿耳忒彌斯”是美國2019年宣佈的登月計劃。執行“阿耳忒彌斯1號”無人繞月飛行測試任務的“獵戶座”飛船于2022年11月搭乘美國新一代登月火箭“太空發射系統”，從佛羅里達州肯尼迪航天中心升空。這是美國一系列月球探索任務的第一步，為後續載人探月任務奠定基礎。



美航天局原計劃2024年完成“阿耳忒彌斯2號”任務，2025年年底實施“阿耳忒彌斯3號”任務，今年年初宣佈將兩項任務執行時間分別推遲至2025年9月和2026年9月。



據5日公佈的最新時間表，“阿耳忒彌斯2號”和“阿耳忒彌斯3號”任務將再次分別推遲至2026年4月和2027年年中。美航天局表示，這一決定是在對“獵戶座”飛船的隔熱罩問題進行調查後做出的。調整後的任務時間表能夠預留更多時間解決“獵戶座”飛船的環境控制和生命支持系統相關問題。



美航天局介紹說，“獵戶座”飛船在執行“阿耳忒彌斯1號”任務時，在重返地球大氣層過程中，隔熱罩上“意外”地出現燒焦物質脫落，其隔熱材料的損耗方式與預期不同。



據介紹，“獵戶座”飛船使用了一種名為Avcoat的隔熱材料，它是飛船熱保護系統的關鍵材料，在受熱時會損耗。在飛船重返地球大氣層過程中，該材料可保護飛船和宇航員免受近5000華氏度（約2760攝氏度）高溫的影響。調查團隊分析認為，由於隔熱罩內產生的氣體沒有按預期排出，導致內部壓力積聚，使得外層隔熱材料發生開裂和脫落。



美航天局表示，任務團隊工程師會把汲取的經驗教訓應用在未來執行“阿耳忒彌斯3號”任務的“獵戶座”飛船的組裝和集成過程中，並改進隔熱罩的製造方式。