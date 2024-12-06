堅持高質量辦好第九屆亞洲冬季運動會

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，國務委員諶貽琴3日至5日在黑龍江省調研亞冬會籌辦工作情況。她強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，落實“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，以更高標準、更高效率、更高質量，爭分奪秒、扎實細致做好衝刺階段各項籌辦工作，確保亞冬會成功圓滿。



諶貽琴實地查看了亞冬會開閉幕式場館、外事活動場地、運行總指揮部、亞布力賽區、運動員村和接待服務設施，並聽取亞冬會籌辦工作情況匯報。她強調，當前亞冬會籌辦工作已經進入最緊張的衝刺階段，要進一步增強責任感緊迫感，切實加強領導統籌，抽調精兵強將，加大工作力度，確保各項工作落細落實。要圍繞開閉幕式、賽事組織、運行保障、備戰參賽、安全防範和賽事宣傳等工作，細化任務、壓實責任，倒排工期、掛圖作戰，全力以赴加快推進。要加強賽事組織工作演練測試，檢驗場館設施、磨合工作機制、測試運行指揮。要把簡約要求貫徹到開閉幕式、火炬接力以及其他活動中，展現樸實之風。要緊綳安全這根弦，及時查缺補漏、完善應對預案、做好應急演練，加強安全防控，確保場館安全、賽事安全。通過高質量的籌辦工作，呈現一屆“中國特色、亞洲風采、精彩紛呈”的體育盛會，進一步振奮民族精神，加快建設體育強國。