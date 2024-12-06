民建十二屆三中全會在京召開

中評社北京12月6日電／據人民日報報導，中國民主建國會第十二屆中央委員會第三次全體會議12月5日在北京召開。會議的主要內容是深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神，審議中國民主建國會第十二屆中央常務委員會工作報告和中央內部監督委員會工作報告等。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。民建中央常務副主席秦博勇主持開幕會。



郝明金在總結2024年工作時指出，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，民建中央及其常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，貫徹落實全國兩會精神，不斷提高服務黨和國家中心工作的政治站位，按照“講政治、識大局、嚴要求、善履職”的總要求，堅持政治引領、堅持問題導向、堅持奮發進取，全面加強自身建設，切實履行參政黨職能，各項工作守正創新、扎實推進，取得新成效、展現新作為。



對於2025年工作，郝明金要求，民建要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致；緊緊圍繞中共中央重大決策部署，深入調研提高議政建言質量，把准定位做好專項民主監督，創新思路增強社會服務實效；持續提升自身建設能力水平，建設高素質的中國特色社會主義參政黨；以優異成績迎接民建成立80周年，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興凝聚共識、貢獻力量。