尹錫悅彈劾動議案7日表決　韓監查院長遭彈劾

中評社北京12月6日電／韓國最大在野黨共同民主黨5日表示，國會針對總統尹錫悅彈劾動議案的表決擬於7日19時（北京時間18時）左右進行。當天，韓國國會通過彈劾監查院院長崔載海和3名檢察官的議案。



新華社報導，共同民主黨表示，對任命獨立檢察官調查總統夫人金建希操縱股價案真相的“金建希獨檢法”的表決也將同時進行。據韓國媒體報導，共同民主黨決定同時對兩個動議案進行表決，意在為說服執政黨議員投贊成票爭取時間。



韓國媒體5日援引韓國警方消息報導，警方已就尹錫悅涉嫌“內亂罪”啟動調查，國家調查本部安保調查團負責著手調查。



韓國在野黨祖國革新黨、韓國全國民主勞動組合總聯盟以及市民社會活動家4日以涉嫌“內亂罪”等，向國家調查本部告發尹錫悅、前國防部長官金龍顯、行政安全部長官李祥敏等人。



5日凌晨，韓國在野黨向國會全體會議報告彈劾總統尹錫悅動議案。根據韓國《國會法》，國會需要在報告後的24小時至72小時內對動議案進行表決。按照相關程序，彈劾案要在國會通過，需要獲得至少三分之二議員支持，即200張贊成票。目前，支持通過彈劾案的在野黨和無黨派議員共192席，還需至少8名執政黨議員贊成。



韓國執政黨國民力量黨已明確表示反對彈劾總統。該黨黨首韓東勛5日表示，為防止國家因總統被彈劾陷入亂局，將努力阻止彈劾案通過，但作為黨首再次要求尹錫悅退黨。

