教育部重拳整治　嚴查教培“惡意閉店”

中評社北京12月6日電／據大公網報導，針對在校外培訓等領域出現的惡意閉店現象，教育部官方網站發布消息，全國校外培訓行政執法工作現場會日前在廣東廣州召開。會上提出嚴肅查處培訓機構“退費難”“卷款跑路”“惡意閉店”等侵害人民群眾切身利益的行為；將預繳費納入監管之餘，對卷款跑路等嚴重損害家長權益的問題，將實行掛牌督辦，依法保護人民群眾合法權益。



設機構“白名單” 增透明度



會議要求，各地要不斷推動完善黨委和政府領導下各部門分工負責的聯合執法機制，廣泛凝聚校外培訓行政執法合力。要堅持以人民為中心，嚴肅查處培訓機構“退費難”“卷款跑路”“惡意閉店”等侵害人民群眾切身利益的行為，依法保護人民群眾合法權益。要嚴肅查處未經審批舉辦校外培訓機構、在職教師有償補課、非學科類培訓機構超出許可範圍開展學科類校外培訓、違規舉辦社會性競賽活動等違法違規行為，持續鞏固校外培訓治理成果。



在2023年7月24日，教育部就已上線了全國校外培訓監管與服務綜合平台。據瞭解，平台已納入首批10多萬家白名單的校外培訓機構（含線上、線下和學科、非學科），各地主管部門已完成對入駐培訓機構相關資質、資金、人員、材料、場地、課程等信息的審核備案。同時，全國校外教育培訓監管與服務綜合平台正式推出“校外培訓家長端”APP，提供全國統一校外培訓官方購課服務，廣大學生家長可在手機應用市場搜索安裝，或通過支付寶“校外培訓家長端”小程序，輕鬆享有購課、消課、退費、評價、投訴“一站式”服務，營造安心、放心、舒心的校外培訓平安消費環境。



課程信息備案 規範機構服務



教育部指出，全國校外教育培訓監管與服務綜合平台入駐機構的培訓預收費已納入監管，可保障家長資金安全，有效預防“退費難”“卷款跑路”等風險隱患；通過擬聘從業人員准入違法犯罪信息核查、場地消防安全准入審核等方式，切實保障學生人身安全；通過對課程價格、材料、課程等信息審核備案，規範培訓機構服務行為，推動提升校外培訓服務質量和水平。



此前，教育部還表示，對量大面廣的退費難問題，將按屬地管理原則進行督辦；對捲錢跑路等嚴重損害家長權益的問題，將實行掛牌督辦，督辦程序啟動時會向社會發布，督辦結果也會向社會公布。



“政府出手，給我們吃了定心丸。”來自北京的李女士表示，自己給孩子報的羽毛球培訓機構在快倒閉前還大搞活動，狠狠“收割”一波學費。如今自己所在的退款維權群內，不少家長充值上萬元，有的只上了幾次課，有的還沒上過課，機構就跑路了。“政府加強監管，一定能避免更多家庭受害。”



